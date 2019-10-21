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21 жовтня 2019, понеділок, 17:13 18
Президент 2019-10-21T19:15:03+03:00
Українські Новини
НАБУ не захотіло відкривати справу проти Зеленського за можливу держзраду

НАБУ не захотіло відкривати справу проти Зеленського за можливу держзраду

Президент, НАБУ, Кримінальне провадження, держзрада, Зеленський, перешкоджання журналістам
Володимир Зеленський під час прес-марафону. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський під час прес-марафону. Фото: Офіс Президента

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відмовилося відкрити кримінальне провадження щодо ряду можливих кримінальних правопорушень Президента Володимира Зеленського, зокрема можливої державної зради і перешкоджання журналістській діяльності.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

До Вищого антикорупційного суду надійшла скарга на бездіяльність НАБУ за невнесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст. 170, ст. 171, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 369, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 год. 5 ст. 27 Кримінального кодексу, в якій просили зобов'язати НАБУ розслідувати заяву про вчинення Президентом кримінального злочину, передбаченого зазначеними статтями.

Суд встановив, що в зазначеній заяві громадянина, ім'я якого не називається, відсутні будь-які фактичні дані, що свідчать про вчинення Зеленським службового підроблення, дій чи бездіяльності, спрямованих на приховування злочину, на сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності, що свідчать про державну зраду з його боку, про зловживання владою або службовим становищем, про прийняття пропозиції неправомірної вигоди, прийняття обіцянки такої вигоди або одержання неправомірної вигоди Президентом, в тому числі і про прохання надати таку вигоду для себе або третьої особи, а також відсутні будь-які фактичні дані про скоєння ним пропозиції неправомірної вигоди, її обіцянки або надання такої вигоди іншій посадовій особі.

У заяві також міститься загальний опис дій працівників служби охорони Адміністрації Президента щодо заявника, а не факти і твердження заявника про існування обставин, що свідчать про наявність в діях Президента складів злочинів, передбачених ст. ст. 170-171 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, прес-секретар Зеленського Юлія Мендель відштовхнула журналіста Сергія Андрушко, коли той намагався напряму задати питання Зеленському.

Зеленський підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайєра".

Генпрокуратура відкрила 3 справи за фактом підготовки до фінансування тероризму, держзради і перешкоджання ВСУ через заяви екс-Президента Леоніда Кучми і Зеленського.

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