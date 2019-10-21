Нехай горить "Квартал" і співає Коломойський: шок у соцмережах від номеру з хором Верьовки не вщухає

Соціальні мережі вибухнули реакцією на скандальний виступ студії "Квартал 95" з національним заслуженим академічним народним хором України ім. Верьвоки, в якому "кварталівці" висміяли підпал будинку екс-голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, повідомляють Українські Новини.

Практично кожен активний український користувач Facebook і мікроблога Twitter висловився на тему пародії "Горіла хата" на народну пісню "Горіла сосна". Традиційно думки розділилися, але основна маса соціально активних українців висловилася різко проти такого гумору, деякі ж категорично відмовилися вважати пародію гумором, нехай і чорним, а всіляко звинувачували авторів номера, тексту, ідеї і виконавців в "відсутності совісті і моралі".

При цьому зовсім небагато хто, не побоявшись потоку агресивних коментарів під своїми дописами, ризикнули написати, що пісня їм сподобалася, над номером вони посміялися, а "Гонтарева заслужила таку реакцію". Деяка частина українців звернула увагу, що подібний скандал з висміюванням артистами трагедій публічних людей далеко не перший, а це всього лише перший випадок, який викликав дійсно масштабний громадський резонанс. Крім того, деякі зазначили, що "прості" українці оцінили номер в першу чергу через ненависть до Гонтаревої і такий гумор їм зрозумілий, а таких людей у країні насправді більшість, але вони не сидять в Facebook, щоб про це повідомити.

Українські Новини зібрали деякі з найяскравіших і різких коментарів, якими поділилися активісти, журналісти, громадські діячі, політики і багато інших на своїх сторінках.

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Як повідомляли Українські Новини, хор імені Верьовки заспівав пісню про палаючий будинок Гонтаревої за тисячу євро. Раніше хор імені Верьовки відкривав і закривав гімном сесію Верховної Ради.