Якби не Зеленський, хор Верьовки залишився б непоміченим, - Гончарук

На думку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, номер, з яким виступив хор Верьовки залишився б непоміченим не будь Президент Володимир Зеленський колишнім керівником студії "Квартал 95".

Про це він повідомив в ході брифінгу за підсумками засідання уряду, коментуючи номер студії "Квартал 95" за участю Національного академічного хору ім. Григорія Верьовки про підпал будинку колишньої глави Національного банку Валерії Гонтаревої, передають Українські Новини.

"Радіти і сміятися з горя когось іншого я не вважаю нормальним. Але я вважаю, що в світі дуже багато сатиричних видань, команд, у яких різний стиль, тому оцінювати гумор політику або державному чиновнику в цілому - це, на мою думку, поганий тон", - повідомив Гончарук.

Він підкреслив, що Україна - демократична країна і кожен може жартувати так, як йому заманеться.

Прем'єр також зазначив, що в публічній площині в України багато ворогів і кожну ситуацію намагаються інтерпретувати так, щоб виставити Президента в невигідному світлі.

Як повідомляли Українські Новини, співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко вважає огидним номер "95 кварталу" за участі Національного академічного хору ім. Григорія Верьовки, які співали пісню про підпал будинку екс-глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої, лідер партії "Голос" і депутат парламенту Святослав Вакарчук - "дном". Бородянський вибачився перед Гонтарєвої за участь хору імені Верьовки у жарті про підпал її будинку.