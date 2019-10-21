Дно и тупая пошлость: Геращенко и Вакарчук о выступлении хора в "95 квартале"

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко считает отвратительным номер "95 квартала" с участием Национального академического хора им. Григория Веревки, который открывал и закрывал заседание Рады, о поджоге дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой, лидер партии "Голос" и депутат парламента Святослав Вакарчук - "дном".

Об этом депутаты сообщили на своих страницах в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Ранее хор Веревки открывал Гимном сессии ВР (Верховной Рады). Но теперь ВР - филиал 95, билеты можно купить прям в ложе бенуар. Поэтому хор теперь выступает и на подпевках у квартала. Отвратительно. Так теряется репутация и имя, заработанное годами. Бренд растворяется в тупой пошлости", - написала Геращенко.

Сопредседатель "Евросолидарности" выступает против дальнейших выступлений хора им. Веревки на открытии и закрытии сессий Рады.

"Я теперь категорически против того, чтобы хор Веревки закрывал нынешнюю сессию ВР и открывал следующую. Этот коллектив этой каденции и при этом руководстве потеряли на это моральное право. Пусть и дальше теперь подпевают кварталу", - отметила политик.

Также негативно высказался о номере "95 квартала" и Вакарчук.

"История с Кварталом и хором - дно. Точка", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора им. Григория Веревки в шутке "95 квартала" о поджоге ее дома.

В последнем выпуске "Вечернего квартала" артист шоу Евгений Кошевой вместе с хором имени Веревки переделали текст песни про Гонтареву на "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича" под музыку украинской народной песни "Горіла сосна, палала".