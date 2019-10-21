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21 жовтня 2019, понеділок, 14:12 24
Суспільство 2019-10-21T14:26:44+03:00
Українські Новини
Киянам порадили не гуляти і тримати вікна зачиненими: горять торфовища

Киянам порадили не гуляти і тримати вікна зачиненими: горять торфовища

забруднення повітря, Смог в Києві
Київ накрив густий смог. Фото: Kolomiiets Dmytro
Київ накрив густий смог. Фото: Kolomiiets Dmytro

У Голосіївському районі Києва погіршився стан повітря через пожежі на торфовищах в Обухівському районі Київської області. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації (КМДА).

"Зараз в селі Романків, що в Обухівському районі, горить понад 1,4 гектара торфовищ, гасіння триває. З-за погодних умов і великої площі загоряння спостерігається погіршення повітря в Голосіївському районі міста Києва", – зазначили в КМДА.

На місце спрямований "Київський лабораторний центр МОЗ України" та лабораторія КАРС "Київська служба порятунку" для проведення вимірів. Фахівці нагадують, що у випадках задимленості краще обмежити перебування на відкритому повітрі, дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок; тримати вікна закритими, особливо вночі та вранці.

При відкритті вікон радять завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати; включити системи кондиціонування та очищення повітря, проводити вологе прибирання, а також збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Якщо у людини з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук спростував аномальне забруднення повітря в Україні.

Українцям рекомендують зволожувати приміщення і відкласти заняття бігом для захисту від смогу.

Тим часом через сильний туман на українських дорогах обмежена видимість.

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