Киянам порадили не гуляти і тримати вікна зачиненими: горять торфовища

У Голосіївському районі Києва погіршився стан повітря через пожежі на торфовищах в Обухівському районі Київської області. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації (КМДА).

"Зараз в селі Романків, що в Обухівському районі, горить понад 1,4 гектара торфовищ, гасіння триває. З-за погодних умов і великої площі загоряння спостерігається погіршення повітря в Голосіївському районі міста Києва", – зазначили в КМДА.

На місце спрямований "Київський лабораторний центр МОЗ України" та лабораторія КАРС "Київська служба порятунку" для проведення вимірів. Фахівці нагадують, що у випадках задимленості краще обмежити перебування на відкритому повітрі, дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок; тримати вікна закритими, особливо вночі та вранці.

При відкритті вікон радять завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати; включити системи кондиціонування та очищення повітря, проводити вологе прибирання, а також збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Якщо у людини з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

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