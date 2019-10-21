Гончарук спростував аномальне забруднення повітря в Україні

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що офіційні дані про аномальноме забруднення повітря в Україні відсутні.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Офіційного підтвердження й офіційних даних, які давали б мені підставу вважати, що в Україні щось аномальне відбувається із повітрям, у мене немає. Ми перевіряємо", - сказав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що за офіційними даними вміст забруднюючих речовин у повітрі не перевищує гранично допустимі концентрації.

"Враховуючи те, що така інформація з'явилася, ми зараз розбираємося, яка у них (авторів інфографіки по концентрації вуглекислого газу) методологія, як вони оцінювали, що ці картинки насправді означають. Думаю, протягом найближчого часу ми вийдемо з комунікацією з цього приводу", - підкреслив Гончарук.

20 жовтня в соціальних мережах і ЗМІ стала поширюватися інформація про те, що в Україні за станом на момент появи публікацій концентрація чадного газу в повітрі найвища в світі.

У цих публікаціях посилалися на сайт Windy.com, на якому можна відстежувати погоду, стан повітря та озонового шару у світі.

Сайт належить однойменній чеській компанії, що надає послуги інтерактивного прогнозування погоди по всьому світу.

Як повідомляли Українські Новини, українцям рекомендують зволожувати приміщення і відкласти заняття бігом для захисту від смогу.

Тим часом через сильний туман на українських дорогах обмежена видимість.

У понеділок в Україні збережеться тепла погода.