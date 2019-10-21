підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
21 жовтня 2019, понеділок, 12:52 41
Суспільство 2019-10-21T15:30:03+03:00
Українські Новини
Гончарук спростував аномальне забруднення повітря в Україні

Гончарук спростував аномальне забруднення повітря в Україні

Погода, Смог, забруднення повітря, Олексій Гончарук
Смог.
Смог.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що офіційні дані про аномальноме забруднення повітря в Україні відсутні.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Офіційного підтвердження й офіційних даних, які давали б мені підставу вважати, що в Україні щось аномальне відбувається із повітрям, у мене немає. Ми перевіряємо", - сказав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що за офіційними даними вміст забруднюючих речовин у повітрі не перевищує гранично допустимі концентрації.

"Враховуючи те, що така інформація з'явилася, ми зараз розбираємося, яка у них (авторів інфографіки по концентрації вуглекислого газу) методологія, як вони оцінювали, що ці картинки насправді означають. Думаю, протягом найближчого часу ми вийдемо з комунікацією з цього приводу", - підкреслив Гончарук.

20 жовтня в соціальних мережах і ЗМІ стала поширюватися інформація про те, що в Україні за станом на момент появи публікацій концентрація чадного газу в повітрі найвища в світі.

У цих публікаціях посилалися на сайт Windy.com, на якому можна відстежувати погоду, стан повітря та озонового шару у світі.

Сайт належить однойменній чеській компанії, що надає послуги інтерактивного прогнозування погоди по всьому світу.

Як повідомляли Українські Новини, українцям рекомендують зволожувати приміщення і відкласти заняття бігом для захисту від смогу.

Тим часом через сильний туман на українських дорогах обмежена видимість.

У понеділок в Україні збережеться тепла погода.

Більше новин про: Погода Смог забруднення повітря Олексій Гончарук

Архів
Новини
Конкурс СРП: інвестори очікують політичних гарантій від України 15:25
САП визнає власні маніпуляції у справі Роттердам +, - адвокат 15:24
Нардеп Льовочкін вимагає від Кабміну вжити заходів для стабільного проходження опалювального сезону 14:49
Лукашенко розповів, якого зросту повинні бути нормальні жінки 14:47
В Україні з'явився другий після Арбузова кращий голова центробанку Центральної та Східної Європи 14:22
більше новин
У Луганській області 80 тис. жителів знову залишились без води 11:20
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Імпортована в Бурштинський енергоострів електроенергія продається на 26% дорожче виробленої на БуТЕС, - Бутенко 10:31
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
Forward Bank підключає своїх клієнтів до системи безконтактних розрахунків Google Pay 12:29
більше новин
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Юрій Луценко. Скріншот: Михайло Добкін/Facebook
Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи 23:50 Інфографіка
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через матч на НСК "Олімпійський" 12:00
Пенсійний фонд знизив показник середньої зарплати для пенсії 06:40 Інфографіка
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok