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21 жовтня 2019, понеділок, 11:07 25
Суспільство 2019-10-21T15:30:04+03:00
Українські Новини
Київ отруєний чадним газом: повітря забруднене вже більше, ніж у Пекіні

Київ отруєний чадним газом: повітря забруднене вже більше, ніж у Пекіні

Смог, забруднення повітря, Смог в Києві
Смог у Києві. Фото: Nina Tokareva
Смог у Києві. Фото: Nina Tokareva

Рівень забруднення атмосфери в Україні чадним газом досяг дуже високого рівня, і зараз приблизно такий же як в індустріально розвинених районах найбільших економік світу — США і Китаю. Про це пише у Facebook активіст Євген Сойкін.

"Над Україною зараз найвища концентрація CO в світі, порівнянна з промисловими районами Китаю або Нью-Йоркській агломерацією! Але у нас і близько немає такої концетрации людей і підприємств! Накрила пів-країни від Києва до Харкова, від Вінниці до Маріуполя... Що могло так забруднити повітря в Україні?" — пише він.

Забруднення атмосфери поширилося по всій Україні і стало порівняне з індустріальними районами Китаю і США, однак в Україні немає такої концентрації людей і підприємств і активіст задається питанням, що могло так забруднити повітря України.

В соцмережах кияни скаржаться на те, що повітря в столиці стало неймовірно брудне - дихати нічим, навіть в квартирах.

Як повідомляли Українські Новини, Київ задихається: ЗМІ знайшли причину жахливого смогу і задимлення, що нависло над столицею.

Також раніше була на Мінському масиві масштабна пожежа в новобудові, чорний стовп диму було видно по всьому Києву.

Також влітку в Києві рівень забруднення повітря в деяких районах досягло граничних норм.

Раніше густий смог огорнув кілька житлових масивів Подільському районі Києва рано вранці в суботу, 5 травня.

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