Киев задыхается: СМИ нашли причину жуткого смога и задымления, нависшего над столицей

Задымление и жуткий смог охватил Киев еще несколько недель назад, жители столицы жаловались на запах гари и аллергии, ранее в Киеве уровень загрязнения воздуха в некоторых районах достиг предельных норм. Журналисты выяснили, почему в Киеве стало невозможно дышать. Об этом сообщает ТСН.\r\nС воскресенья вокруг столицы горят торфяники и несанкционированная свалка.\r\n"Огня не видно, но несколько районов, в частности Бориспольский, дышат смогом. Первые претензии полетели в сторону мусороперерабатывающего завода", - сообщается в выпуске.\r\nГектары земли вокруг Киева горят и распространяют задымление во всему городу. Когда горят торф’яники, сверху лишь дымится, огонь внутри. Четверо суток пожарные пытаются их потушить. Торфяные пожары вблизи Киева сейчас на площади в 8 гектаров.\r\nКроме торфяников, на днях горела еще и свалка. Киев местами затянуло смогом. В соцсетях жители сразу нескольких микрорайонов жалуются на невыносимый смрад – страдает Левый берег, Оболонь, задымление ощущается и в районе дворца "Украина".\r\nОнлайн люди мониторят ситуацию. Карта уровня загрязненности атмосферного воздуха на Левом берегу показывает умеренный уровень. Такое приложение жительница столицы Анастасия установила на телефон, с ним просыпается и ложится спать. Ночью говорит, отметки в их районе всегда красные.\r\n"Это происходит ночью, каждую ночь с восьми часов, как раз когда машины начинают свозить мусор на завод, и палят они его именно ночью. Для тех, кто здесь живет, это очевидно", - рассказывает Анастасия Шаманина.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=-0zCoFxpwnM" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n Как сообщали Українські Новини, Киев в дыму - уже много дней жители столицы жалуются на ужасный воздух.\r\n С этой проблемой киевляне сталкивались и в прошлом году.