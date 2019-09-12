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12 сентября 2019, четверг, 23:23 25
Общество 2019-09-12T23:23:55+03:00
Українські Новини
Киев задыхается: СМИ нашли причину жуткого смога и задымления, нависшего над столицей

Киев задыхается: СМИ нашли причину жуткого смога и задымления, нависшего над столицей

Задымление и жуткий смог охватил Киев еще несколько недель назад, жители столицы жаловались на запах гари и аллергии, ранее в Киеве уровень загрязнения воздуха в некоторых районах достиг предельных норм. Журналисты выяснили, почему в Киеве стало невозможно дышать. Об этом сообщает ТСН.

С воскресенья вокруг столицы горят торфяники и несанкционированная свалка.

"Огня не видно, но несколько районов, в частности Бориспольский, дышат смогом. Первые претензии полетели в сторону мусороперерабатывающего завода", - сообщается в выпуске.

Гектары земли вокруг Киева горят и распространяют задымление во всему городу. Когда горят торф’яники, сверху лишь дымится, огонь внутри. Четверо суток пожарные пытаются их потушить. Торфяные пожары вблизи Киева сейчас на площади в 8 гектаров.

Кроме торфяников, на днях горела еще и свалка. Киев местами затянуло смогом. В соцсетях жители сразу нескольких микрорайонов жалуются на невыносимый смрад – страдает Левый берег,  Оболонь, задымление ощущается и в районе дворца "Украина".

Онлайн люди мониторят ситуацию. Карта уровня загрязненности атмосферного воздуха на Левом берегу показывает умеренный уровень. Такое приложение жительница столицы Анастасия установила на телефон, с ним просыпается и ложится спать. Ночью говорит, отметки в их районе всегда красные.

"Это происходит ночью, каждую ночь с восьми часов, как раз когда машины начинают свозить мусор на завод, и палят они его именно ночью. Для тех, кто здесь живет, это очевидно", - рассказывает Анастасия Шаманина.

 Как сообщали Українські Новини, Киев в дыму - уже много дней жители столицы жалуются на ужасный воздух.

 С этой проблемой киевляне сталкивались и в прошлом году.

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