На Минском массиве масштабный пожар в новостройке: черный столб дыма видно по всему Киеву

Сегодня, 31 августа, в Киеве горит еще непостроенный жилой комплекс. Пожар произошел на строительстве жилого комплекса на улице Бережанской в Оболонском районе. Об этом сообщается на странице в Facebook Оболонского района, жители публикуют видео с пожаром.

В частности, видно, что среди уже построенных домов поднимается черный дым.

Огонь охватил 100 квадратных метров утеплителя. Пожар удалось потушить.

Жилой комплекс находится на стадии строительства и пока не заселен.

На месте работали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Причины возгорания пока неизвестны. В ДСНС пока не дают информацию о возгорании.

https://www.youtube.com/watch?v=EaoxUyLCQR4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1A1qFnpeFXbqqLdvc_FIk5wJFAPjt7PdLHSkAchZjrQ828HqwctnKHewI" frameborder="0" allowfullscreen>

Ранее на Троещине горело здание на берегу озера. Там хранился инвентарь для отдыха в беседках.

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