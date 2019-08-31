На Минском массиве масштабный пожар в новостройке: черный столб дыма видно по всему Киеву

Сегодня, 31 августа, в Киеве горит еще непостроенный жилой комплекс. Пожар произошел на строительстве жилого комплекса на улице Бережанской в Оболонском районе. Об этом сообщается на странице в Facebook Оболонского района, жители публикуют видео с пожаром. \r\nВ частности, видно, что среди уже построенных домов поднимается черный дым.\r\nОгонь охватил 100 квадратных метров утеплителя. Пожар удалось потушить.\r\nЖилой комплекс находится на стадии строительства и пока не заселен.\r\nНа месте работали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.\r\nПричины возгорания пока неизвестны. В ДСНС пока не дают информацию о возгорании.\r\n\r\n\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=EaoxUyLCQR4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1A1qFnpeFXbqqLdvc_FIk5wJFAPjt7PdLHSkAchZjrQ828HqwctnKHewI" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРанее на Троещине горело здание на берегу озера. Там хранился инвентарь для отдыха в беседках.\r\nВ Киеве в пятиэтажке случился пожар, есть погибший и травмированные.