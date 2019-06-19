В Киеве уровень загрязнения воздуха в некоторых районах достиг предельных норм

В Киеве наблюдается предельно допустимый уровень загрязнения воздуха с тенденцией к дальнейшему росту вредных веществ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главное управление ГосЧС Украины в г. Киеве.

"В Киеве продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. В течение 18 - 19 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевская площадей", - говорится в нем.

Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) воздержатся в Киеве до 24 июня.

Напомним, в то же время, 20 июня в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.

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