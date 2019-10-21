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21 жовтня 2019, понеділок, 09:58 51
Суспільство 2019-10-21T15:30:04+03:00
Українські Новини
Одесит потрапив у список найбагатших людей світу за версією Forbes

Одесит потрапив у список найбагатших людей світу за версією Forbes

США, Forbes, Одеса, Мільярдер
Влад Шмуніс. Фото: Facebook|/ringcentral
Влад Шмуніс. Фото: Facebook|/ringcentral

Уродженець Одеси і американський бізнесмен Влад Шмуніс став новим мільярдером за версією журналу Forbes.

Компанія Шмуніса потрапила в список журналу після укладеної угоди RingCentral з компанією Avaya, яка спеціалізується на проектуванні, розробці, розгортання і адміністрування корпоративних мереж зв'язку. Після цього фінансовий стан українця досяг 1,3 мільярда доларів.

Шмуніс і його сім'я іммігрували в США в 1970-х роках. Після закінчення Університету штату Сан-Франциско зі ступенем магістра в галузі комп'ютерних наук, він влаштувався інженером на роботу в стартап Силіконової долини.

Перед запуском RingCentral в 1992 році Шмуніс заснував Ring Zero Systems, компанію-розробника програмного забезпечення для корпоративних комунікацій. Ring Zero була придбана компанією Motorola в 1998 році за нерозкриту суму.

Як повідомляли Українські Новини, Дональд Трамп за один рік опустився на кілька рядків вниз у списку Forbes, а проснователь Amazon Джефф Безос вдруге став найбагатшим американцем.

Раніше журнал Forbes повідомив, що Україна одна з найбільш небезпечних країн для жінок-туристок.

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