Одесит потрапив у список найбагатших людей світу за версією Forbes

Уродженець Одеси і американський бізнесмен Влад Шмуніс став новим мільярдером за версією журналу Forbes.

Компанія Шмуніса потрапила в список журналу після укладеної угоди RingCentral з компанією Avaya, яка спеціалізується на проектуванні, розробці, розгортання і адміністрування корпоративних мереж зв'язку. Після цього фінансовий стан українця досяг 1,3 мільярда доларів.

Шмуніс і його сім'я іммігрували в США в 1970-х роках. Після закінчення Університету штату Сан-Франциско зі ступенем магістра в галузі комп'ютерних наук, він влаштувався інженером на роботу в стартап Силіконової долини.

Перед запуском RingCentral в 1992 році Шмуніс заснував Ring Zero Systems, компанію-розробника програмного забезпечення для корпоративних комунікацій. Ring Zero була придбана компанією Motorola в 1998 році за нерозкриту суму.

Як повідомляли Українські Новини, Дональд Трамп за один рік опустився на кілька рядків вниз у списку Forbes, а проснователь Amazon Джефф Безос вдруге став найбагатшим американцем.

Раніше журнал Forbes повідомив, що Україна одна з найбільш небезпечних країн для жінок-туристок.