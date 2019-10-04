Трамп обеднел за год и потерял 16 позиций с списке Forbs

Президент США Дональд Трамп за последний год опустился на 16 строчек в рейтинге богатейших американцев по версии журнала Forbes.

Последние два года состояние Трампа, по оценкам журнала, практически не меняется и составляет около $3,1 млрд. В этом году Forbes поместил американского президента на 275-е место в топ-400. В целом за годы президенства Трамп опустился на 119 позиций.

Неизменным лидером в рейтинге богатейших людей США остается основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $114 млрд. На второй строчке – создатель Microsoft Бил Гейтс с $106 млрд, а замыкает тройку инвестор Уоррен Баффет с состоянием в $80,8 млрд.

В пятерку вошли Марк Цукерберг (Facebook) на четвертом место — 69,6 миллиарда долларов и Ларри Эллисон (Oracle) — 65 миллиардов долларов.

Как сообщали Українські Новини, основатель Amazon Джефф Безос второй раз стал самым богатым американцем по версии Forbes, а самым богатым украинцем стал Ахметов. Также Ангела Меркель возглавила топ самых влиятельных женщин по версии Forbes.