Украина в ТОП-20 самых опасных стран для женщин-туристок, - Forbes

Журналисты Ашер и Лирик Фергюссон, которые пишут о безопасности путешествий, составили Индекс угроз для женщин. В него попали страны с самыми высокими рисками. Об этом сообщает Forbes.

Как пишет Forbes, супруги оценили всего 50 стран, популярных среди международных туристов. Они учли восемь факторов: безопасность для женщин на улицах, уровень умышленных убийств, сексуального насилия, интимного насилия со стороны партнеров, юридической дискриминации, а также учли индекс гендерного неравенства и насилия против женщин.



Данные были взяты из Gallup World Poll и Equal Measures 2030 от организации Gender Advocates Data Hub.



Украина оказалась в рейтинге самых опасных стран для женщин, которые путешествуют сами, на 20-м месте. Она разместилась сразу после США.



"Украина – шестая в рейтинге плохой уличной безопасности. Она также ниже среднего уровня в оценках гендерного неравенства. Украинцы не считают гендерную дискриминацию на рабочем месте серьезной проблемой", - отметили авторы рейтинга.



Россия же оказалась в тройке худших стран для туристок из-за высокого уровня умышленных убийств и сексуального насилия.



"Эта красивая страна с любовью к водке также плохо себя показала в ряде категорий. В частности, она девятая худшая страна в мире по юридической дискриминации женщин", - указали авторы.



На втором месте оказалась Бразилия. А первенство среди худших досталось Южно-Африканской Республике из-за плохого состояния уличной безопасности и ряда других факторов.



Самой безопасной страной для женщин, которые путешествуют в одиночестве, названо Испанию.

Также в пятерку лучших вошли Швейцария, Австрия, Ирландия и Сингапур.



Напомним, в 2019 году самым богатым человеком по версии Forbes стал основатель Amazon.



Также по версии Forbes Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером.