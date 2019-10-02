Основатель Amazon Джефф Безос второй раз стал самым богатым американцем по версии Forbes

В список самых богатых американцев вошли 400 человек. Об этом сообщает журнал Forbes, который обнародовал список.

Отмечается, что первое место, которое дублируется уже второй год, занял основатель компани Amazon Джефф Безос. Его состояние Forbes оценил в 114 миллиардов долларов против 160 миллиардов годом ранее. Безос лишился нескольких десятков миллиардов долларов в ходе бракоразводного процесса. Экс-жена магната Маккензи впервые попала в список богатейших американцев. С состоянием 36,1 миллиарда долларов она занимает 15 место.

Второе место досталось основателю Microsoft Биллу Гейтсу, который много лет возглавлял списки самых богатых людей в мире. Однако его отставание от Безоса в 2019 году значительно сократилось — до 8 миллиардов долларов. Forbes оценивает состояние Гейтса в 106 миллиардов долларов.

Инвестор Уоррен Баффет закмыкает почетную троицу миллиардеров, с состоянием в 80, 8 млрд. Он опережает основателя Facebook Марка Цукерберга, который занял 4 место, более чем на 10 миллиардов долларов.

Как сообщали Українські Новини, ранее Forbes заявлял, что в Украине перезапустит словацкий издатель.

Кроме того, Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории по версии Forbes