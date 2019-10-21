НАЗК знайшло порушення у звітах "Слуги народу", "Опозиційної платформи", "Батьківщини" і "Голосу"

Національне агентство по запобіганню корупції виявило порушення у звітах партій "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і "Голос" за 2-й квартал 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

Зокрема, Нацагентство завершило аналіз 269 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2-й квартал 2019 року, за його результатами затверджено 121 висновок.

58 висновків містять інформацію про виявлені порушення у звітах 78 партій.

Порушення виявлено у "Слуги народу", "Опозиційної платформи - За життя", "Батьківщини" і "Голосу".

У звітах парламентських партій виявлені факти здійснення внесків особами з непогашеним податковим боргом, про що НАЗК складе протоколи про адмінпорушення.

Порушення виявлені і у партій "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Суспільно-політична платформа Надії Савченко", "Громадянська позиція", "Демальянс", "Комуністична партія України", "Конгрес українських націоналістів", "Національний корпус", "Наші".

Також повідомляється про порушення в партії Шарія, Радикальної партії Олега Ляшка, партіях "Об'єднання "Самопоміч", "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", "Сила і честь", "УДАР Віталія Кличка", "Українська стратегія Гросмана" і "5.10".

Як повідомляли Українські Новини, 20 жовтня Кабінет Міністрів призначив на посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови НАПК Наталію Новак.

11 жовтня суд конфіскував 1 млн гривень внеску Гриценко як кандидату в Президенти.

Крім того НАПК знайшло недостовірні факти в декларації Данилюка.