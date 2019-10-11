Суд конфисковал 1 млн гривен взноса Гриценко

Деражнянский районный суд Хмельницкой области конфисковал 1,15 млн гривен взноса лидеру партии "Гражданская позиции" Анатолию Гриценко на выборах Президента 31 марта 2019 года.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), передают Українськi Новини.\r\n"Деражнянский районный суд Хмельницкой области принял решение о конфискации 1 150 000 грн взноса, осуществленного с нарушением, в поддержку кандидата на пост Президента Украины Анатолия Гриценко", - написано в нем.\r\nСуд рассмотрел материалы Нацагентства о наличии налогового долга на момент осуществления взноса и решил конфисковать всю сумму, а также оштрафовал на 1,2 тыс. гривен поддержавшего Гриценко лицо.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в апреле Гриценко заявил, что не намерен снова баллотироваться в Президенты.\r\nГриценко призывал не голосовать за Порошенко во 2 туре выборов главы государства.\r\nКроме того, СМИ заявляли о работе "ботоферм" на политика.