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11 октября 2019, пятница, 12:07 2337
Верховная Рада и партии 2019-10-11T12:07:31+03:00
Українські Новини
Суд конфисковал 1 млн гривен взноса Гриценко

Суд конфисковал 1 млн гривен взноса Гриценко

Фото: ICTV
Фото: ICTV

Деражнянский районный суд Хмельницкой области конфисковал 1,15 млн гривен взноса лидеру партии "Гражданская позиции" Анатолию Гриценко на выборах Президента 31 марта 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), передают Українськi Новини.

"Деражнянский районный суд Хмельницкой области принял решение о конфискации 1 150 000 грн взноса, осуществленного с нарушением, в поддержку кандидата на пост Президента Украины Анатолия Гриценко", - написано в нем.

Суд рассмотрел материалы Нацагентства о наличии налогового долга на момент осуществления взноса и решил конфисковать всю сумму, а также оштрафовал на 1,2 тыс. гривен поддержавшего Гриценко лицо.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Гриценко заявил, что не намерен снова баллотироваться в Президенты.

Гриценко призывал не голосовать за Порошенко во 2 туре выборов главы государства.

Кроме того, СМИ заявляли о работе "ботоферм" на политика.

Больше новостей о: Национальное агентство по предотвращению коррупции Анатолий Гриценко Выборы Президента Украины

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