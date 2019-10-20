Исполняющей обязанности председателя НАПК назначили Наталью Новак

Кабинет Министров назначил на должность временно исполняющего обязанности председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталию Новак.

Об этом говорится в сообщении правительства, передают Українськi Новини.

В 2014 году Новак была избрана депутатом Верховной Рады по партийному списку от "Блока Петра Порошенко", в 2012 году - депутатом Рады от партии УДАР.

Как сообщали Українськi Новини, полномочия членов Национального агентства по предотвращению коррупции досрочно прекращены, новый глава агентства должен быть избран до 18 декабря.

Также ранее сообщалось, что тем временем заработная плата председателя НАПК Александра Мангула в сентябре составила 118,6 тыс. гривен. А зарплата председателя НАПК Мангула в августе составила 96 тыс. гривен.