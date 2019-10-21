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21 жовтня 2019, понеділок, 09:20 14
Силові структури 2019-10-21T11:00:03+03:00
Українські Новини
Гранатометный обстріл і озброєний БМП: позиції українських військових обстріляли бойовики

Гранатометный обстріл і озброєний БМП: позиції українських військових обстріляли бойовики

Донбас, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Бойовики
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

Бойовики 12 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 20 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

Бойовики в основному обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 9 обстрілів у Водяного, Богданівки, Павлополя, Харчовика, Невельського, Пісків, Авдіївки, Новомихайловки і Славного.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" зафіксовано 3 обстріли: в районі Золотого-4, Кримського і Горіхового.

За минулу добу втрат серед військових в результаті обстрілу немає. З початку поточної доби противники 3 рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляли Українські Новини, 19 жовтня бойовики 15 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, військовослужбовця було поранено. Раніше в обстрілі були задіяні заборонені міномети через які загинуло двоє військовослужбовців, а в Мінську обговорили порушення бойовиками режиму тиші в районі Золотого і Петровського.

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