Гранатометный обстріл і озброєний БМП: позиції українських військових обстріляли бойовики

Бойовики 12 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 20 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

Бойовики в основному обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 9 обстрілів у Водяного, Богданівки, Павлополя, Харчовика, Невельського, Пісків, Авдіївки, Новомихайловки і Славного.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" зафіксовано 3 обстріли: в районі Золотого-4, Кримського і Горіхового.

За минулу добу втрат серед військових в результаті обстрілу немає. З початку поточної доби противники 3 рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляли Українські Новини, 19 жовтня бойовики 15 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, військовослужбовця було поранено. Раніше в обстрілі були задіяні заборонені міномети через які загинуло двоє військовослужбовців, а в Мінську обговорили порушення бойовиками режиму тиші в районі Золотого і Петровського.