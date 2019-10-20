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20 жовтня 2019, неділя, 22:46 13
Силові структури 2019-10-21T00:45:02+03:00
Українські Новини
Екстазі, ефедрин, МДМА: елітні наркотики на 7 млн гривень вилучили у Чернівцях

Екстазі, ефедрин, МДМА: елітні наркотики на 7 млн гривень вилучили у Чернівцях

Наркотики, наркоторгівля, Канабіс, Екстазі, Вилучення наркотиків

Поліція затримала жителя Чернівців за підозрою в організації міжрегіонального постачання наркотиків і вилучила товар вартістю 7 млн гривень після того, як плантацію коноплі сорокарічного наркобарона "накрили" під Миколаєвом.

Про це йдеться в повідомленні поліції Чернівецької області, передають Українські Новини.

Поліцейські з'ясували, що організатором зазначеного каналу є 26-річний уродженець Запоріжжя, що проживає в Чернівцях. За даними поліції, в орендованому приміщенні чоловік розфасовував наркотичні засоби і психотропні речовини, які збував на території всієї України.

У затриманого поліцейські вилучили 5 тис. таблеток ecstasy (таблетована форма MDMA), 3 кг канабісу, розфасованого в зіп-пакети, 500 грамів прекурсору ефедрину, 200 грам нетаблетиваної речовини МДМА, 150 грам амфетаміну, а також електронні ваги, пакувальний матеріал, комп'ютерну техніку та банківські картки.

Крім цього, співробітники поліції вилучили з поштових відділень відправлення, які підозрюваний планував направити своїм клієнтам. У посилках поліцейські виявили та вилучили 6,7 кг амфетаміну та 1,7 кілограма канабісу. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить приблизно 7 млн гривень.

Слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн гривень. Підсудному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

Вилучені наркотики.Вилучені наркотики.

Як повідомляли Українські Новини, в Запоріжжі поліція вилучила 100 кілограм наркотиків на 20 мільйонів гривень. Також кіт-наркокур'єр доставляв в колонію заборонені речовини, його "посадили", але він втік.

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