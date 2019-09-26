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26 сентября 2019, четверг, 12:31 1217
Силовые структуры 2019-09-26T13:15:02+03:00
Українські Новини
Плантацию каннабиса сорокалетнего наркобарона "накрыли" под Николаевом

Плантацию каннабиса сорокалетнего наркобарона "накрыли" под Николаевом

Каннабис. Фото: Национальная Полиция
Каннабис. Фото: Национальная Полиция

В Николаевской области правоохранители обнаружили на приусадебном участке теплицу с коноплей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Так, в Вознесенском районе 40-летний хозяин дома выращивал 232 куста конопли элитных сортов. В теплице размещена система капельного орошения. По предварительным подсчетам, общая стоимость изъятого на "черном рынке" стоит более миллиона гривен.

"Одно из подсобных помещений злоумышленник организовал для сушки каннабиса, профессионально обустроив его светом, оборудованием и обеспечив утепление для поддержания надлежащего температурного режима. В этом же помещении полицейские изъяли почти три килограмма готового к употреблению каннабиса", – говорится в сообщении.

Конопля. Фото: Національна ПоліціяКонопля. Фото: Национальная Полиция

Наркотические растения, каннабис и оборудование правоохранители изъяли. В ближайшее время его передадут для проведения экспертизы.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли) продолжаются следственные действия.

Полицейские ищут владельца наркоплантации, которому, согласно санкции инкриминируемой статьи, грозит до семи лет заключения. По результатам проведенных экспертиз также будет решаться вопрос о предоставлении события дополнительной квалификации.

Как сообщали Українські Новини, Супрун обвинила Авакова в препятствии легализации каннабиса, и более 100 депутатов Рады хотят легализации каннабиса.

Напомним, петиция о легализации марихуаны набрала рекордное количество подписей на сайте Рады.

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