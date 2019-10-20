Підозрюваним у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому продовжили арешт

Голосіївський районний суд Києва продовжив до 25 листопада арешт 3 підозрюваним у причетності до вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області і призначив повторні експертизи.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В кінці вересня суд продовжив арешт на 60 днів поліцейському і екс-поліцейському.

Також суд продовжив термін домашнього арешту на 2 місяці, тобто до 27 листопада третього підозрюваного у справі - неповнолітньому учневі 11-го класу.

Наголошується, що в ході додаткового огляду місця події 24 вересня спеціалісти вилучили предмет, схожий на гільзу, і ділянка каменю з нашаруваннями засохлої крові.

Виходячи з цього, суд призначив провести експертизу матеріалів, речовин і виробів для встановлення наявності на внутрішній поверхні предметів, схожих на гільзи, продуктів пострілу.

Якщо вони є, то чи є у них спільна родова належність до продуктів пострілу, виявлених на одязі стрілків, ділянці каменю з нашаруваннями крові і металевої банку.

Крім того, суд призначив провести судово-медичну і комплексну балістичну експертизу.

Експертизи призначені, зокрема, для того, щоб встановити в якій позі перебував хлопчик в момент одержання травми, а також розташування стріляв, механізм виникнення ушкоджень на пулі, міг статися рикошет.

Як повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Прокуратура заявляє, що поліцейські 31 травня в Переяслав-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевим банкам і іншим предметам, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди.

В ході стрільби поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.

В результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований в лікувальний заклад, де помер через 3 дні.

17 липня правоохоронці повідомили про підозру третьому підозрюваному в причетності до вбивства 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

В ході стрільби поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські. Після чого двоє підозрюваних у важкому пораненні 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому - затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.