У Миколаєві поліцейські влетіли в стовп на авто

У Миколаєві автомобіль з двома поліцейськими врізався в бетонний стовп. В результаті аварії один з них загинув, а інший отримав травми. Про це повідомило регіональне управління Нацполіції в неділю, 20 жовтня.

Зазначається, що інцидент стався напередодні ввечері на Богоявленському проспекті. 25-річний водій Opel Vectra вилетів з проїжджої частини і врізався в стовп. В результаті аварії пасажир помер на місці, а водія госпіталізували у важкому стані.

Пізніше в патрульній поліції повідомили, що в автомобілі знаходилися співробітники управління патрульної поліції Миколаївської області – Сергій Афанасьєв та Ігор Озеров.

"За кермом був Сергій. Він не впорався з керуванням і потрапив у ДТП. Наразі він госпіталізований. Лікарі борються за його життя і роблять все можливе. Але, на жаль, для Ігоря, який був пасажиром, ця поїздка стала останньою", – йдеться в повідомленні.

Попередньо інцидент кваліфікований за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України).

Як повідомляли Українські Новини, 8 жовтня заступник начальника Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Сидоренко та керівник управління протидії наркозлочинності Володимир Илличко загинули в ДТП. Також у Миколаєві п'яний поліцейський смерть збив велосипедиста.

Крім того, в Ніжині протаранив мопед поліцейське авто - водій в реанімації. Також п'яний поліцейський з Києва виїхав на зустрічну смугу і вбив людину.