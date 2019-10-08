Замначальника ГУ полиции в Николаевской области Сидоренко погиб в ДТП

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко и руководитель управления противодействия наркопреступности Владимир Илличко погибли в ДТП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

Фото: Нацполиция

Утром 8 октября на автодороге "Херсон - Николаев" вблизи Шевченково Витовского района произошло столкновение автомобилей Тoyota и Lexus. В результате ДТП погибли заместитель начальника ГУНП - начальник криминальной полиции полковник полиции Сидоренко и врио начальника УПН ГУНП подполковник полиции Илличко. Они ехали в направлении Николаева. Водитель автомобиля Lexus госпитализирован.

ДТП под Николаевом. Скриншот видео

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Нацполиция выражает соболезнования родным и близким погибших полицейских.

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