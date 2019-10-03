В Николаеве пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста

Следователи теруправления Государственного бюро расследования задержали оперуполномоченного полиции по подозрению в наезде на велосипедиста в Николаеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, полицейский был пьян.

Он находился за рулем автомобиля Mercedes Benz.

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму.

Его доставили в местную больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

На данный момент правоохранители решают вопрос об объявлении о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Полицейскому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

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