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03 октября 2019, четверг, 23:03 49
Происшествия 2019-10-03T23:03:46+03:00
Українські Новини
В Николаеве пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста

В Николаеве пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста

Полиция. Фото: 112.ua
Полиция. Фото: 112.ua

Следователи теруправления Государственного бюро расследования задержали оперуполномоченного полиции по подозрению в наезде на велосипедиста в Николаеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, полицейский был пьян.

Он находился за рулем автомобиля Mercedes Benz.

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму.

Его доставили в местную больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

На данный момент правоохранители решают вопрос об объявлении о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Полицейскому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР начало расследовать наезд автомобиля патрульной полиции на 2 женщин во Львове.

Ранее, 17 августа, в городе Днепр водитель, управляя автомобилем марки Toyota, совершил столкновение с двумя автомобилями - Honda и Opel, после чего уехал с места аварии. Виновником аварии оказался помощник начальника Нацполиции Днипра.

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