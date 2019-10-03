В Николаеве пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста

Следователи теруправления Государственного бюро расследования задержали оперуполномоченного полиции по подозрению в наезде на велосипедиста в Николаеве.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, полицейский был пьян.\r\nОн находился за рулем автомобиля Mercedes Benz.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПострадавший получил открытую черепно-мозговую травму.\r\nЕго доставили в местную больницу, где он скончался, не приходя в сознание.\r\nНа данный момент правоохранители решают вопрос об объявлении о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.\r\nПолицейскому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР начало расследовать наезд автомобиля патрульной полиции на 2 женщин во Львове.\r\nРанее, 17 августа, в городе Днепр водитель, управляя автомобилем марки Toyota, совершил столкновение с двумя автомобилями - Honda и Opel, после чего уехал с места аварии. Виновником аварии оказался помощник начальника Нацполиции Днипра.