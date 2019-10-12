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12 октября 2019, суббота, 17:45 146
Происшествия 2019-10-12T17:45:01+03:00
Українські Новини
Пьяный полицейский из Киева выехал на встречку и убил человека

Пьяный полицейский из Киева выехал на встречку и убил человека

Смертельное ДТП.
Смертельное ДТП.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении полицейскому в совершении ДТП, повлекшем гибель 1 и ранение 2 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП полицейскому-водителю сектора логистики и материально-технического обеспечения Святошинского управления полиции Главного управления Нацполиции в Киеве", - сказано в нем.

По предварительной информации полицейский в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля марки Skoda Octavia, совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Audi 80. В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Винницкой области.

Смертельное ДТП в Хмельницком.Смертельное ДТП.

Как сообщали Українськi Новини, 8 октября заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко и руководитель управления противодействия наркопреступности Владимир Илличко погибли в ДТП. Также в Николаеве пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста.

Кроме того, в Нежине мопед протаранил полицейское авто - водитель в реанимации.

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