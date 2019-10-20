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20 жовтня 2019, неділя, 08:50 37
Політика світу 2019-10-20T08:58:27+03:00
Українські Новини
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства

РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства

Російське громадянство, громадянство РФ
Паспорт Україна-Росія. Фото:aviakassa.net
Паспорт Україна-Росія. Фото:aviakassa.net

Після рішення Президента Росії Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів жителям Донбасу, уряд РФ визнав українців і білорусів носіями російської мови і дозволив їм отримувати громадянство за спрощеною процедурою. Про це йдеться на сайті уряду РФ.

Так, повідомляється, що після прийняття закону українці та білоруси будуть вважатися носіями російської мови без здачі іспитів.

Наголошується, що статус носія російської мови дає право отримати посвідку на проживання в Росії, а також громадянство в спрощеному порядку. Власникам цього статусу не потрібно проживати в країні п'ять років, щоб отримати паспорт.

Раніше статус носія мови могли отримати без співбесіди тільки ті, чиї батьки постійно проживали в РФ або на території Радянського Союзу, але в межах нинішнього кордону Росії.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян.

Тим часом МЗС вимагає від РФ скасувати "паспортизацію" жителів Донбасу.

Раніше Путін розширив спрощену видачу паспортів РФ на всіх жителів Донбасу.

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