Росія завдала потужні авіаудари в Сирії

Сьогодні, 19 жовтня, російська авіація здійснила масштабну атаку на кілька об'єктів в сирійській провінції Ідліб, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Masdar News.

Авіація Росії атакувала авіабазу "Тафтаназ", яку утримували джихадисти угруповання "Хайят Тахрір Аль-Шам".

Як повідомляє військове джерело в сусідній провінції Латакія, ВКС Росії здійснили більше десяти авіаударів по авіабазі "Тафтаназ" та її околицях, що призвело до знищення інфраструктури та конвою підкріплення, який повинен був відправитися на фронт війни з сирійською армією.

Крім ударів по авіабазі "Тафтаназ", ВКС Росії також відновили атаку на фортецю джихадистів місто Рекая, в якому, нібито, знаходиться один з головних командних центрів "Хайят Тахрір Аль-Шам" в південному Ідлібі.

Нещодавно російські ВКС посилили свої атаки на північному заході Сирії на тлі повідомлень про новий наступ, який розпочнеться армією режиму Башара Асада та його союзниками в Ідлібі, Хамі і Латакії.

Журналіст з Німеччини Джуліан Ріпці у своєму Twitter публікує кадри атаки російської авіації в Ідлібі.

"Цікаво, що санкціями проти Москви ніхто не загрожує", - зазначає він.

Як повідомляли Українські Новини, авіація Туреччини почала бомбардування в Сирії.

А пізніше Сирія обстріляла міста Туреччини, у зв'язку з чим загинули 6 людей, ще 70 поранені.



Тим часом Ердоган заявив, що Туреччина продовжить військову операцію в Сирії.