"Нафтогаз" збільшує на 20% ціни на газ з листопада

Після того, як Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 4,9% або на 220,88 гривень/тис. куб. м до 4 272,76 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на жовтень, НАК пропонує підвищити ціни на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання з 1 листопада 2019 року майже на 20%. Про це сказано в повідомленні прес-служби державної компанії.

Зокрема, в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 861,00 - 6 463,00 грн /тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

У порівнянні з цінами на жовтень 2019 року, у листопаді ціни зростуть на 18,4-19,6%. "Така зміна зумовлена зростанням цін на газ на європейському ринку, звідки Україна імпортує газ. Так, ціни на газ на європейських хабах з постачанням в листопаді перевищують поточні майже наполовину", - зазначають у "Нафтогазі".

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 3,4% до 4 493,64 гривень/тис. куб. м на вересень.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищила на жовтень ціни на природний газ для промислових споживачів і установ, що фінансуються з державного бюджету, на 4,9-5,6% до 5 879-6 549,6 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ), в залежності від умов споживання та оплати, в той час як у вересні ціна на газ не змінювалася.