підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
19 жовтня 2019, субота, 10:45 6
Судова влада 2019-10-19T10:55:08+03:00
Українські Новини
Суд продовжить розгляд справи Гладковського в суботу о 12:00

Суд продовжить розгляд справи Гладковського в суботу о 12:00

Суд, Свинарчук, Свинарчук-Гладковский, Олег Гладковський
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua

Вищий антикорупційний суд продовжить розгляд запобіжного заходу колишньому першому заступникові секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському, підозрюваному у зловживаннях і декларуванні недостовірної інформації, в суботу о 12:00. Про це повідомив головуючий суддя, передають Українські Новини.

Суд почав обирати запобіжний захід Гладковскому 18 жовтня після 20:00. Під час засідання Гладковський повідомив, що його затримали незаконно, і він не збирався тікати від слідства.

В той же час детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомив, що у бюро є дані Служби безпеки України щодо того, що Гладковський збирався втекти від кримінального переслідування. НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура просять суд взяти Гладковського під варту і встановити заставу 100 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Гладковському вручили дві підозри. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру Олегу Гладковському, який оголосив голодування, у зловживаннях і декларуванні недостовірної інформації.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука).

Також вдень з'явилася інформація, що НАБУ хоче заарештувати Гладковського з заставою в кілька десятків млн гривень.

Більше новин про: Суд Свинарчук Свинарчук-Гладковский Олег Гладковський

Архів
Новини
Куниця в Раді. Фото: Ярослав Железняк/ Facebook
Дика, куниця забігла в кулуари Ради в день прийняття Держбюджету-2020 11:14
Суд продовжить розгляд справи Гладковського в суботу о 12:00 10:45
Олександр Гвоздик - Артур Бетербієв. Скринштр відео Інтера
Гвоздик нокаутом програв Бетербієву бій за два пояси чемпіона світу 09:44
МВФ надішле місію в Україну через пару тижнів 09:13
Набув чинності закон про безперервність роботи Нацради з питань ТБ 08:15
більше новин
Рада ліквідувала два військових звання 16:26
Рада прийняла держбюджет-2020 в першому читанні 15:26
Клініка торгувала органами. Фото: Інформатор
Приватна медклініка на Воскресенці в Києві торгувала людськими органами 08:45
Картина з гільз з обличчям Путіна. Фото:
Гладковського затримали за картину 18:33
Невідомі публічно поглумилися над прапорами Ізраїлю і України в Одесі 12:31 Фото
більше новин
Клініка торгувала органами. Фото: Інформатор
Приватна медклініка на Воскресенці в Києві торгувала людськими органами 08:45
Продаж чи хабар? - Соцмережі обурені роздачею "Юзіком" квитків на концерт "Кварталу 95" у Раді 20:08
Гладковський оголосив голодування 17:31
Гладковському вручили дві підозри 13:10
Суд припинив виробництво за позовом про незаконність договору купівлі-продажу Приватбанку 11:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok