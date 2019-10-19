Суд продовжить розгляд справи Гладковського в суботу о 12:00

Вищий антикорупційний суд продовжить розгляд запобіжного заходу колишньому першому заступникові секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському, підозрюваному у зловживаннях і декларуванні недостовірної інформації, в суботу о 12:00. Про це повідомив головуючий суддя, передають Українські Новини.

Суд почав обирати запобіжний захід Гладковскому 18 жовтня після 20:00. Під час засідання Гладковський повідомив, що його затримали незаконно, і він не збирався тікати від слідства.

В той же час детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомив, що у бюро є дані Служби безпеки України щодо того, що Гладковський збирався втекти від кримінального переслідування. НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура просять суд взяти Гладковського під варту і встановити заставу 100 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Гладковському вручили дві підозри. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру Олегу Гладковському, який оголосив голодування, у зловживаннях і декларуванні недостовірної інформації.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука).

Також вдень з'явилася інформація, що НАБУ хоче заарештувати Гладковського з заставою в кілька десятків млн гривень.