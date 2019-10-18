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  • НАБУ хочет арестовать Гладковского с залогом в несколько десятков млн гривен
18 октября 2019, пятница, 17:30 502
Политика 2019-10-18T17:58:57+03:00
Українські Новини
НАБУ хочет арестовать Гладковского с залогом в несколько десятков млн гривен

НАБУ хочет арестовать Гладковского с залогом в несколько десятков млн гривен

Арест, НАБУ, Олег Гладковский
Олег Гладковский. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковский. Фото: epravda.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро намерено просить Высший антикоррупционный суд взять под стражу бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского с альтернативой внесения залога в размере несколько десятков млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Арест и залог попросим", - сказал он.

По его словам, судебное заседание по избранию меры пресечения Гладковскому может состоятся еще в пятницу.

Собеседник агентства отметил, что залог будет исчисляться десятками млн гривен.

Точной суммы альтернативного залога он не сообщил.

По информации телеграм-канала "Сливы и груши", залог может быть установлен в размере примерно 30-50 млн.

Как сообщали Українськi Новини, Гладковскому вручили два подозрения. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении Олегу Гладковскому, который объявил голодовку, в злоупотреблениях и декларировании недостоверной информации.

Также Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало в четверг бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).

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