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19 жовтня 2019, субота, 08:15 16
Політика 2019-10-19T11:30:02+03:00
Українські Новини
Набув чинності закон про безперервність роботи Нацради з питань ТБ

Набув чинності закон про безперервність роботи Нацради з питань ТБ

Закон, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення
Нацрада з питань ТБ Фото: Радіо Свобода
Нацрада з питань ТБ Фото: Радіо Свобода

В Україні набув чинності закон про безперервність роботи Нацради з питань ТБ № 138-IX. Вчора його опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України".

Як пише 112.ua згідно із законом, після закінчення терміну повноважень у п'ять років член Нацради продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового (окрім випадків дострокового припинення повноважень).

Верховна Рада має призначити кандидатури одночасно на всі вакантні посади членів Нацради з питань ТБ за своєю квотою.

Кандидатури вносяться до проекту постанови відповідно до результатів рейтингового голосування у кількості відповідно до вакантних посад (якщо кілька кандидатур набрали однакову кількість голосів, проводиться додаткове рейтингове голосування).

Якщо Рада не змогла призначити кандидатури на всі вакантні посади за своєю квотою - процедура призначення проводиться повторно, починаючи з оголошення комітетом про відбір кандидатур.

З початку 2020 року наберуть чинності норми, за якими Національна рада прирівнюється до першого рівня державних органів відповідно до закону "Про державну службу", а також про оголошення комітетом ВРУ про відбір кандидатури до Нацради за 90 днів, а не протягом трьох днів після припинення повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, 2 жовтня Нацрада по телебаченню і радіомовленню попросив Окружний адміністративний суд Києва анулювати ліцензію ТОВ "Новини 24 години" (Київ, логотип NewsOne).

26 вересня Нацрада по телебаченню позбавив цифрових ліцензій на мовлення телеканал "112 Україна" через його програмну концепцію.

Раніше Зеленський звільнив голову Нацради по телебаченню Артеменка.

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