Нацсовет просит Окружной админсуд Киева аннулировать лицензию NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просит Окружной административный суд Киева аннулировать лицензию ООО "Новости 24 часа" (Киев, логитип NewsOne).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - сказано в сообщении суда.

В нем Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать выданную NewsOne лицензию на вещание.

На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по данному делу.

Как сообщали Українськi Новини, Совет национальной безопасности и обороны продолжает ожидать выводы Службы безопасности Украины для рассмотрения вопроса введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Ранее Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne.

8 июля СБУ призвала СНБО безотлагательно ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина" в соответствии с постановлением Верховной Рады от 4 октября 2018 года. А СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne.