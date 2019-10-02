Нацсовет просит Окружной админсуд Киева аннулировать лицензию NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просит Окружной административный суд Киева аннулировать лицензию ООО "Новости 24 часа" (Киев, логитип NewsOne).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\n"Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - сказано в сообщении суда.\r\nВ нем Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать выданную NewsOne лицензию на вещание.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа данный момент суд решает вопрос об открытии производства по данному делу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Совет национальной безопасности и обороны продолжает ожидать выводы Службы безопасности Украины для рассмотрения вопроса введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина".\r\nРанее Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne. \r\n8 июля СБУ призвала СНБО безотлагательно ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина" в соответствии с постановлением Верховной Рады от 4 октября 2018 года. А СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n