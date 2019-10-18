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18 жовтня 2019, пʼятниця, 21:25 10
Судова влада 2019-10-18T22:19:43+03:00
Українські Новини
НАБУ і САП хочуть заарештувати Гладковського із заставою 100 млн гривень, - ЗМІ

НАБУ і САП хочуть заарештувати Гладковського із заставою 100 млн гривень, - ЗМІ

НАБУ, САП, Олег Гладковський
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросили суд встановити для колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського заставу в розмірі 100 млн гривень. Про це повідомляє телеграм-канал "UN-Сливи та груші".

Так, повідомляється, що суд у справі Гладковського відбудеться сьогодні, однак точний час поки невідомо.

Як повідомляли Українські Новини, Гладковському вручили дві підозри. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру Олегу Гладковському, який оголосив голодування, у зловживаннях і декларуванні недостовірної інформації.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало в четвер колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука).

Також вдень з'явилася інформація, що НАБУ хоче заарештувати Гладковського з заставою в кілька десятків млн гривень.

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