В Антарктиді знайщли радіоактивні льодовики

Вчені з Європейського центру вивчення навколишнього середовища виявили, що льодовики в Антарктиді випромінюють радіацію. Про це повідомляє Science Alert.

Дослідники засікли радіоактивні ізотопи хлор-36 і берилій-10, які залишилися в снігах Антарктиди після ядерних випробувань. Кілька років тому кількість цих ізотопів в атмосфері над Антарктикою перевищувало норму в 10 разів.

Раніше радіоактивні елементи також виявляли під час снігопаду поблизу російської дослідницької станції Схід. Автори дослідження кажуть, що виявлена радіація не може серйозно зашкодити атмосфері Землі. Тим не менш, відкриття нагадує, наскільки довготривалими можуть бути наслідки від ядерних вибухів.

У більшості випадків, сьогодні наслідки ядерних катастроф і підвищений радіаційний фон в різних місцях планети згадують в контексті аварії на Чорнобильській АЕС або АЕС Фукусіма-1. Але, згідно з новим дослідженням, причиною радіоактивного випромінювання в 2019-му можуть бути випробування ядерної зброї, які проводив уряд США в середині минулого століття.