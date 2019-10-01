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01 октября 2019, вторник, 08:43 596
Жизнь 2019-10-01T08:44:44+03:00
Українські Новини
От Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн

От Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн

От Антарктиды откололся айсберг. Скриншот: Instagram/bbcnews
От Антарктиды откололся айсберг. Скриншот: Instagram/bbcnews

От шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся самый большой за последние 50 лет айсберг. Об этом сообщает "BBC Украина".

По своей площади (1600 квадратных километров) айсберг D28 лишь немного уступает шотландскому острову Скай.

По этому за айсбергом толщиной около 210 метров теперь будут тщательно следить, поскольку такой гигантский массив льда может стать потенциальной угрозой океанским судам.

Последний раз от ледника Эймери столь большой айсберг откалывался в начале 1960-х. Правда, тот айсберг был совсем гигантским - площадью 9000 квадратных километров.

Эймери - третий по величине ледяной шельф в Антарктике, его площадь - около 40 тыс. кв. км.

"Это захватывающее событие после стольких лет наблюдений, - рассказала BBC профессор Хелен Фрикер из Научно-исследовательского института Скриппса (США). - Мы знали, что в итоге это произойдет, но чтобы мы не дремали, это произошло не совсем там, где ожидали".

Ученые рассчитывали, что айсберг отколется немного на восток, где расположена часть шельфа под названием "зуб, что шатается". Ученые предполагали, что "зуб, что шатается" отвалится между 2010 и 2015 годами. Но он по-прежнему держится.

Хелен Фрикер подчеркивает, что появление айсберга, отколовшегося от ледника, никак не связано с глобальным потеплением.

Спутниковые снимки, которые делаются с 1990-х годов, показывают, что шельфовый ледник Эймери остается в стабильном состоянии, несмотря на активное таяние его поверхности в летние месяцы.

"В Антарктиде многое вызывает озабоченность, но по поводу этого конкретного шельфа оснований для тревоги нет", - говорит профессор Фрикер.

Но он кажется не таким уж и большим по сравнению с айсбергом A68, который откололся в 2017 году от шельфового ледника Ларсена, который находится на противоположной стороне Антарктики. Сейчас площадь айсберга А68 в три раза больше.

Приливы и ветер будут гнать D28 на запад. Пройдет несколько лет, прежде чем этот айсберг развалится на куски и полностью растает.


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