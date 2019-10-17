Хоронить радиоактивные отходы будут только в четырех видах хранилищ

Верховная Рада внесла изменения в законодательство об обращении с радиоактивными отходами (РАО) после того, как н а Чернобыльской АЭС возобновили переработку ядерных отходов

За принятие законопроекта №0913 за основу и в целом проголосовали 288 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

"Документ предусматривает переход к европейским стандартам обращения с радиоактивными отходами и основывается на долгосрочной безопасности окончательного их захоронения", - говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Также согласно новой классификации хранение и захоронение РАО разрешается исключительно в 4 видах хранилищ (поверхностное хранилище, приповерхностное хранилище, хранилище для захоронения радиоактивных отходов на средних глубинах и геологическое хранилище) в зависимости от класса РАО.

Данный закон вступает в силу спустя 2 года после его публикации.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и НАТО запустили проект за 1,5 млн евро по ликвидации могильника радиоактивных отходов в Кировоградской области. Тем временем финансирование комплекса для хранения радиоактивных отходов "Вектор" хотят увеличить в 8 раз.