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17 октября 2019, четверг, 19:01 34
Верховная Рада и партии 2019-10-17T19:02:53+03:00
Українські Новини
Хоронить радиоактивные отходы будут только в четырех видах хранилищ

Хоронить радиоактивные отходы будут только в четырех видах хранилищ

Фото: Госагентство по управлению зоной отчуждения/Facebook
Фото: Госагентство по управлению зоной отчуждения/Facebook

Верховная Рада внесла изменения в законодательство об обращении с радиоактивными отходами (РАО) после того, как на Чернобыльской АЭС возобновили переработку ядерных отходов.

За принятие законопроекта №0913 за основу и в целом проголосовали 288 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

"Документ предусматривает переход к европейским стандартам обращения с радиоактивными отходами и основывается на долгосрочной безопасности окончательного их захоронения", - говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Также согласно новой классификации хранение и захоронение РАО разрешается исключительно в 4 видах хранилищ (поверхностное хранилище, приповерхностное хранилище, хранилище для захоронения радиоактивных отходов на средних глубинах и геологическое хранилище) в зависимости от класса РАО.

Данный закон вступает в силу спустя 2 года после его публикации.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и НАТО запустили проект за 1,5 млн евро по ликвидации могильника радиоактивных отходов в Кировоградской области. Тем временем финансирование комплекса для хранения радиоактивных отходов "Вектор" хотят увеличить в 8 раз.

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