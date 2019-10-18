У Чорнобильській зоні вдалося виростити рідкісні рослини

У Чорнобильській зоні відчуження вдалося виростити рідкісні магнолії та інші види незвичайних рослин.

Про це йдеться в повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на сторінці в соцмережі Facebook.

"В рамках наукового експерименту в лівобережній частині зони відчуження науковими співробітниками Чорнобильського заповідника спільно з фахівцями Ботанічного саду ім. А. Фоміна за участю працівників ДСП "Північна Пуща" було створено інтродукційну ділянку рідкісних і реліктових рослин світової флори", - сказано в ньому.

Серед потрапивших на цю територію фаворитів виявилися магнолія, сосна кримська, рододендрон, гінкго дволопатеве та інші цікаві види.

Зазначається, що останнім часом вчені вказують на тенденцію зникнення рідкісних рослин в природних ареалах. Саме тому українські вчені зважилися на унікальний експеримент на території найбільшого в Україні природного резервату. Крім того, враховуючи специфічні особливості Чорнобильського заповідника, це стало ексклюзивним науково-дослідним проектом, що не має аналогів в Україні.

"Головна мета цього незвичайного експерименту - розширення інтродукційних територій та вивчення стійкості рослин до умов радіаційного забруднення", - підкреслюють в заповіднику.

Після закладки ділянки та адаптації рослин до нових умов планується провести низку досліджень на вивчення їх анатомічних, біохімічних та інших властивостей. У подальшому очікується збільшення кількісного і видового складу дільниці і, в разі позитивних результатів, створення оглядової ділянки рідкісних рослин-інтродуцентів для відвідувачів Чорнобильської зони.

Рослини в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

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