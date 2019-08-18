В Чернобыльской зоне зафиксировали ядовитую "медведицу с крыльями"

В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили "медведицу с крыльями", которая относится к семейству ночных бабочек после того, как зафиксировали опасный предмет с мощной радиацией

Об этом говорится на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на странице в соцсети Facebook.

"Есть такое семейство ночных бабочек - "медведицы". Та, что попала в объектив нашего фотографа, имеет красивое название - Медведица Кайя. У нее действительно волосатая бурая голова, будто покрыта густой шерстью медведя. И еще более мохнатые гусеницы этих бабочек. Отсюда - и название семейства", - рассказали в заповеднике.

Отмечается, что бабочка содержит яд, который может вызвать раздражение в пищеварительной системе или аллергию, но для человека она - вполне безопасна, если ее не трогать.

При этом рисунок крыльев каждой особи - индивидуальный.

Кроме того, это насекомое достаточно велико - размах ее крыльев составляет от 60 до 70 мм. Она пьет нектар с цветов, а гусеница питается низкорослыми травянистыми растеними - листья яблони, груши, сливы, малины, ежевики, черники, жимолости и даже вереска.

Медведица с крыльями. Фото: Станислав Гуменюк/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Как сообщали Українські Новини, ученые в зоне отчуждения показали, как ласточки кормят своих птенцов.

Тем временем сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения.