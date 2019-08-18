В Чернобыльской зоне зафиксировали ядовитую "медведицу с крыльями"

В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили "медведицу с крыльями", которая относится к семейству ночных бабочек после того, как зафиксировали опасный предмет с мощной радиацией.\r\nОб этом говорится на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на странице в соцсети Facebook.\r\n"Есть такое семейство ночных бабочек - "медведицы". Та, что попала в объектив нашего фотографа, имеет красивое название - Медведица Кайя. У нее действительно волосатая бурая голова, будто покрыта густой шерстью медведя. И еще более мохнатые гусеницы этих бабочек. Отсюда - и название семейства", - рассказали в заповеднике.\r\nОтмечается, что бабочка содержит яд, который может вызвать раздражение в пищеварительной системе или аллергию, но для человека она - вполне безопасна, если ее не трогать.\r\n\r\nПри этом рисунок крыльев каждой особи - индивидуальный.\r\nКроме того, это насекомое достаточно велико - размах ее крыльев составляет от 60 до 70 мм. Она пьет нектар с цветов, а гусеница питается низкорослыми травянистыми растеними - листья яблони, груши, сливы, малины, ежевики, черники, жимолости и даже вереска.\r\nМедведица с крыльями. Фото: Станислав Гуменюк\/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник\r\nКак сообщали Українські Новини, ученые в зоне отчуждения показали, как ласточки кормят своих птенцов.\r\nТем временем сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения.