З червня в Україні закрилися 64 банківських відділень

У липні-вересні поточного року кількість банківських відділень скоротилася на 64 одиниці до 8 205 відділень, в той час, як у вересні населення забирало валютні вклади з банків.

Про це свідчать статистичні дані Національного банку, передають Українські Новини.

Станом на 1 жовтня кількість відділень банків становила 8 205 одиниць, на 1 липня - 8 269 одиниць, на 1 квітня - 8 449, тоді як на 1 січня – 8 509 підрозділів.

Значне скорочення регіональної мережі серед діючих банків відбулося у Промінвестбанку - на 17 відділень, Ощадбанку - на 16 відділень, Приватбанку – на 13 відділення.

Найбільший приріст за кількістю відділень показали: ПУМБ - 7 відділень, банк "Схід", "Акордбанк" і банк "Січ" – по 3 відділення.

Найбільшою регіональною мережею в Україні мають: Ощадбанк – 2 471 відділення, Приватбанк – 1 974, "Райффайзен Банк Аваль" - 496, УкрСиббанк – 291, Укргазбанк – 248 відділень, Альфа-банк (Україна) – 246 відділень.

Як повідомляли Українські Новини, населення гривневі депозити переводить у валютні.

Тим часом кредитування економіки стоїть на місці.