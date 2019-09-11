Кредитование экономики стоит на месте

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, увеличился на 0,6% с 1 009,5 млрд гривен по состоянию на 1 августа до 1 015,2 млрд гривен на 1 сентября.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года объем кредитов экономике сократился на 5,4% с 1 073,1 млрд гривен.

Гривневые кредиты юрлицам за август увеличились на 1% с 456,7 млрд гривен до 461,1 млрд гривен.

Кредиты бизнесу в иностранной валюте сократились на 0,3% с 346,5 млрд гривен на 1 августа до 345,4 млрд гривен на 1 сентября.

Кредиты населению за август увеличились на 1,1% до 205,8 млрд гривен.

Процентные ставки в августе по гривневым кредитам для бизнеса снизились на 0,1 п.п. до 18,1%, для населения увеличились на 2,5 п.п. до уровня 36,1%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса увеличились на 0,2 п.п. до 5,4%.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году объем кредитов экономике увеличился на 5,9% с 1 016,7 млрд гривен.

В 2017 году кредиты банков экономике увеличились на 1,8% с 998,7 млрд гривен.

За 2016 год кредиты банков экономике выросли на 2,1% с 981,62 млрд гривен до 1 002,4 млрд гривен.

Совет НБУ утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 и среднесрочную перспективу.

Верховная Рада намерена кроме декриминализации фиктивного предпринимательства провести детенизацию расчетов в сфере торговли и услуг.