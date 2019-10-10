В сентябре население забирало валютные вклады из банков

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, сократился на 1,1% с 516,2 млрд гривен по состоянию на 1 сентября до 510,6 млрд гривен на 1 октября.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

С начала года вклады населения в банках выросли на 1,8% с 501,7 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в сентябре увеличились на 0,7% с 288,8 млрд гривен до 290,8 млрд гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократился на 3,3% с 227,4 млрд гривен до 219,8 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в сентябре увеличились на 1% с 428,7 млрд гривен до 433,1 млрд гривен.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в сентябре для юрлиц снизились на 0,4 п.п. до 13%, для физлиц увеличилась на 1,8 п.п. до 14,7%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 1,7%, для населения – 2,8%.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году вклады населения в банках выросли на 7,3% с 472,2 млрд гривен.

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, сократился на 2,2% с 1 011,9 млрд гривен по состоянию на 1 сентября до 990,161 млрд гривен на 1 октября.

Премьер-министр Алексей Гончарук надеется на дальнейшее снижение учетной ставки, которую Национальный банк снизил 5 сентрября с 17% до 16,5%.