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  • "Слуга народу" і Гончарук домовилися: закон про анбандлінг "Нафтогазу" приймуть у першому читанні
18 жовтня 2019, пʼятниця, 14:35 11
Економіка 2019-10-18T14:46:00+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" і Гончарук домовилися: закон про анбандлінг "Нафтогазу" приймуть у першому читанні

"Слуга народу" і Гончарук домовилися: закон про анбандлінг "Нафтогазу" приймуть у першому читанні

Нафтогаз, Партія
"Нафтогаз". Фото: minenergo

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді домовилася з прем'єрміністром Олексієм Гончаруком про прийняття законопроєкту №2239 для проведення процесу з виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінгу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яка знизила ціну на газ, за основу 18 жовтня.

Про це представниця Кабінету Міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук ("Слуга народу") повідомила журналістам за підсумками засідання фракції, передають Українські Новини.

"Прем'єрміністр і також пан Коболєв, керівник "Нафтогазу", переконували депутатів проголосувати за закон про так званий анбандлінг", - сказав вона.

Верещук зазначила, що на засіданні депутати погодилися прийняти проєкт закону в 1-му читанні.

"Переконали депутатів у тому, що такий законопроєкт проголосують у 1-му читанні. Ми візьмемо його за основу, доопрацюємо в поправках. Основне побоювання і запитання депутатів було таке: хто буде керувати після такого законопроєкту? Чи зможуть приватизувати нашу трубу? І чи зможуть іноземні компанії приватизувати нашу трубу? Це були вимоги депутатів і пішли нам назустріч, щоб такі правки було внесено, і гарантії, що трубу не буде продано, передано до інших операторів, інші інвестори не зможуть нею користуватися, буде забезпечено", - пояснювала депутатка.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Рада має намір проголосувати за законопроєкт у п'ятницю.

Також на засіданні було обговорено питання розподілу коштів на округи в 2019 році.

"Обговорювали також питання соцекономіки. Тобто ті кошти, які виділяються в 2019 році на округи, і перерозподіл таких коштів організацією розподілу. Створено комісію при бюджетному комітеті. Нашим депутатам - і я підтримую їх у цьому - здалося, що нерівномірно і нечесно розподілено такі кошти, які було виділено в 2019 році", - підкреслила Верещук.

Як повідомляли Українські Новини, Польща спростувала заяву "Нафтогазу" про збільшення імпорту газу в Україну в 3 рази. Тим часом Кабмін затвердив модель проведення анбандлінгу "Нафтогазу".

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