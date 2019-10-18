Польша опровергла заявление "Нефтегаза" об увеличении импорта газа в Украину в 3 раза

Gaz-System S.A. (Польша) опровергает информацию об увеличении объема импорта природного газа в Украину в 3,3 раза или на 4,6 млрд куб. м/год до 6,6 млрд куб. м/год.

Об этом говорится в сообщении Gaz-System, передают Українські Новини.

"Gaz-System сообщает, что нынешняя газовая инфраструктура на польско-украинской границе не позволяет транспортировать из Польши в Украину такой объем газа", - говорится в нем.

Отмечается, что текущее газовое соединение позволяет транспортировать до 2 млрд куб. м/год и увеличение объема транзита газа до 6,6 млрд куб. м газа требует дополнительных инвестиций в систему передачи, управляемую Gaz-System.

"Инвестиционное решение в этом отношении будет принято после соответствующего экономического анализа, подкрепленного договорными обязательствами между сторонами", - подытожили в сообщении.

Ранее председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что компания завершила строительство трубопровода-перемычки на компрессорной станции "Комарно", что позволит увеличить импорт газа из Польши до 6,6 млрд куб. м/год.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на октябрь.

Тем временем уже 11 областей начали подачу тепла в жилые дома.