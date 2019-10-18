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18 жовтня 2019, пʼятниця, 13:48 5
Судова влада 2019-10-18T14:03:19+03:00
Українські Новини
Апеляційний суд залишив чинним арешт Пашинського

Апеляційний суд залишив чинним арешт Пашинського

Сергій Пашинський, В'ячеслав Хімікус, Апеляція, Апеляційний суд
Сергій Пашинський
Сергій Пашинський

Київський апеляційний суд залишив у силі арешт колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського (фракція "Народний фронт").

Таке рішення колегія суддів прийняла у п'ятницю, передають Українські Новини.

До суду надійшло клопотання захисника Пашинського Андрія Федура про зміну запобіжного заходу підозрюваному.

Проте суд ухвалив рішення залишити це клопотання без розгляду.

Присутні зустріли рішення суду вигуками "Ганьба!"

Як повідомляли Українські Новини, 12 жовтня захист Сергія Пашинського оскаржила його арешт. 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Пашинського.

Таким чином, суд повною мірою задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань про арешт Пашинського і відмовив його захисту у застосуванні іншого запобіжного заходу.

Раніше ДБР повідомило про підозру Пашинському усправі про стрілянину в В'ячеслава Хімікуса. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між екс-депутатом і громадянином Хімікусом.

Під час нього Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки "Glock 19") і вистрілив чоловікові у ліву ногу. Як наслідок, громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими.

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