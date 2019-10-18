Мажоритарникам від "Слуги народу" можуть дати сотні мільйонів гривень на їх округи

У четвер, 17 жовтня, кількість коштів, які пропонується виділити на соціально-економічний розвиток округів, від яких обрано мажоритарників, обговорювалася на засіданні бюджетного комітету. Так, депутату Олександру Трухіну від "Слуги народу", який обраний у 40 окрузі в Дніпропетровській області, пропонується виділити майже 350 мільйонів гривень субвенції, повідомляє "Страна".

Ганна Лічман з цієї ж політсили може отримати майже 170 мільйонів (теж Дніпропетровська область). Самовисуванець Ігор Молоток із Сумської області - 114 мільйонів, а ще один мажоритарник від "Слуги народу" Олександр Дубинський - 100 мільйонів.

Майже 95 мільйонів отримає ще одна колишня журналістка 1+1 "Слуги народу" - Ольга Василевська-Смаглюк. Також велика сума стоїть у графі близько прізвища Івана Крулька, який, однак, не є мажоритарником, а пройшов за списками "Батьківщини".

Кошторис "на округи".

За іншими депутатами суми набагато менше. Наголошується, що це лише пропозиції, які обговорювалися на бюджетному комітеті. І вони ще не узгоджені Кабміном. Як заявив депутат від групи "За майбутнє" Антон Яценко, кошторис Кабмін може ухвалити вже у суботу. Всього в якості субвенцій на округи розподілять до двох мільярдів гривень.

Наголошується, що у проекті держбюджету на наступний рік не закладено коштів на подібні субвенції. Тому Кабмін прийме окрему постанову про виділення цих грошей.

"Побачивши апетити слуг народу, ми відчули себе лохами", - прокоментував один мажоритарник.

Як повідомляли Українські Новини, понад половина українців не знають, хто у них депутат на окрузі. Раніше в "Слузі народу" пояснили, чому їх мажоритарники обійшли серйозних конкурентів.

Тим часом Зеленський заявив, що депутатам "Слуги народу" погрожують телефоном депутати з інших партій.