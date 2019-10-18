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18 жовтня 2019, пʼятниця, 13:46 8
Верховна Рада і партії 2019-10-18T13:53:55+03:00
Українські Новини
Мажоритарникам від "Слуги народу" можуть дати сотні мільйонів гривень на їх округи

Мажоритарникам від "Слуги народу" можуть дати сотні мільйонів гривень на їх округи

Округ, смета, Партія
Гроші.
Гроші.

У четвер, 17 жовтня, кількість коштів, які пропонується виділити на соціально-економічний розвиток округів, від яких обрано мажоритарників, обговорювалася на засіданні бюджетного комітету. Так, депутату Олександру Трухіну від "Слуги народу", який обраний у 40 окрузі в Дніпропетровській області, пропонується виділити майже 350 мільйонів гривень субвенції, повідомляє "Страна".

Ганна Лічман з цієї ж політсили може отримати майже 170 мільйонів (теж Дніпропетровська область). Самовисуванець Ігор Молоток із Сумської області - 114 мільйонів, а ще один мажоритарник від "Слуги народу" Олександр Дубинський - 100 мільйонів.

Майже 95 мільйонів отримає ще одна колишня журналістка 1+1 "Слуги народу" - Ольга Василевська-Смаглюк. Також велика сума стоїть у графі близько прізвища Івана Крулька, який, однак, не є мажоритарником, а пройшов за списками "Батьківщини".

КошторисКошторис "на округи".

За іншими депутатами суми набагато менше. Наголошується, що це лише пропозиції, які обговорювалися на бюджетному комітеті. І вони ще не узгоджені Кабміном. Як заявив депутат від групи "За майбутнє" Антон Яценко, кошторис Кабмін може ухвалити вже у суботу. Всього в якості субвенцій на округи розподілять до двох мільярдів гривень.

Наголошується, що у проекті держбюджету на наступний рік не закладено коштів на подібні субвенції. Тому Кабмін прийме окрему постанову про виділення цих грошей.

"Побачивши апетити слуг народу, ми відчули себе лохами", - прокоментував один мажоритарник.

Як повідомляли Українські Новини, понад половина українців не знають, хто у них депутат на окрузі. Раніше в "Слузі народу" пояснили, чому їх мажоритарники обійшли серйозних конкурентів.

Тим часом Зеленський заявив, що депутатам "Слуги народу" погрожують телефоном депутати з інших партій.

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