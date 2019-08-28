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28 августа 2019, среда, 12:55 50
Выборы 2019-08-28T12:55:34+03:00
Українські Новини
Больше половины украинцев не знают, кто у них депутат на округе

Больше половины украинцев не знают, кто у них депутат на округе

52,5% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии, не знают, кто был избран депутатом Верховной Рады в их мажоритарном округе, 47,5% - знают.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини, передают Українськi Новини.

58,4% опрощенных считают, что мажоритарщики должны в первую очередь заниматься округом, 21,8% - заниматься законотворчеством, 13,2% - помогать конкретным избирателям своего округа, 6,6% - не ответили.

Также респондентам был задан вопрос, чем они руководствовались при голосовании за кандидата в своем округе.

Так, большинство ответили, что обращали внимание на партию, которая выдвигает кандидата (20,1%), предложения кандидата о необходимых реформах (19,6%), предложения кандидата по решению проблем в городе/селе (15,7%) и его личные качества (13,8%).

Опрос проводился "Деминициативами" и КМИС с 8 по 20 августа 2019 года среди 2 040 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос финансировался Международным фондом "Видродження".

Как сообщали Українськi Новини, а тем временем Коломойский предсказал, что депутаты "Слуги народа" точно будут "бл*довать".

Коломойский и Аваков формируют в Раде депутатскую группу: список состава.

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