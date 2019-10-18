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18 жовтня 2019, пʼятниця, 11:39 16
Америка 2019-10-18T15:34:00+03:00
Українські Новини
У США з'явиться перший у світі додаток, який попереджає про землетруси

У США з'явиться перший у світі додаток, який попереджає про землетруси

США, Землетрус, мобільний додаток, землетруси
Людина з телефоном. Фото: pixabay
Людина з телефоном. Фото: pixabay

У 30-ту річницю смертоносного землетрусу в Лома-Прієта, в якому загинули 62 людини, у Каліфорнії (США) запустять першу в країні систему раннього попередження землетрусів по всьому штату, повідомляє oesnews.

Про запуск системи оголосило Управління з надзвичайних ситуацій Каліфорнії, Каліфорнійський університет у Берклі, Геологічна служба США (USGS) і сенатор Джеррі Хілл.

Каліфорнійська система раннього оповіщення про землетруси представить собою додаток для смартфонів з попереджувальними сповіщеннями. Система використовує датчики руху по всьому штату для виявлення землетрусів до того, як люди відчують їх, і буде повідомляти каліфорнійців. Також система буде розповідати про подальші дії, щоб люди могли сховатися у безпечне місце.

Землетрус Лома-Прієта, в річницю якого оголосили про систему, відбувся 17 жовтня 1989 року о 17:01 за місцевим часом біля Сан-Франциско (Каліфорнія, США). Епіцентр знаходився в 10 км від Лома-Прієта, однієї з найбільш відомих гірських вершин в районі. Магнітуда склала 7.1.

Основний збиток землетрус завдав місту Санта-Круз. Загалом понад 18 000 будинків виявилися зруйнованими в Санта-Круз і Сан-Франциско. Загальне число загиблих склало 62 людини, 3 757 отримали поранення. Було зруйновано 80 мостів, прийшли в непридатний стан дороги. Поштовхи спровокували зсуви в горах, а сумарний матеріальний збиток був оцінений майже в $6 млрд.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні стався землетрус. Також Стамбул "здригнувся" від потужного землетрусу в 5.7 балів. Раніше від сильного землетрусу в Албанії постраждали понад 100 осіб.

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