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22 сентября 2019, воскресенье, 18:37 59
Происшествия 2019-09-22T18:37:35+03:00
Українські Новини
От сильного землетрясения в Албании пострадали больше 100 человек

От сильного землетрясения в Албании пострадали больше 100 человек

В Албании продолжает расти количество пострадавших при землетрясении. Их число уже достигло 105 человек, сообщает The Washington Post в воскресенье, 22 сентября.

Отмечается, что многие жители до сих пор не вернулись в свои дома в столице Тиране и портовом городе Дуррес, которые оказались в зоне землетрясения.

В стране в течение дня были зафиксированы не менее 100 подземных толчков – афтершоков. Повреждения получили почти 600 домов. В городах также возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Как сообщали Українські Новини, в Албании произошло сильнейшее за 30 лет землетрясение, пострадали более полсотни человек.

В конце июля в Албании произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.

Также в начале сентября мощное землетрясение произошло в Турции.

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