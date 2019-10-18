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18 жовтня 2019, пʼятниця, 10:45 9
Судова влада 2019-10-18T11:30:02+03:00
Українські Новини
Суд засудив до 8-8,5 років в'язниці бойовиків "ДНР" за теракти в Маріуполі

Суд засудив до 8-8,5 років в'язниці бойовиків "ДНР" за теракти в Маріуполі

Теракт, Бойовик

Донецький апеляційний суд засудив до 8-8,5 років в'язниці 2 бойовиків самопроголошеної "Донецької народної республіки" за терористичні акти в Маріуполі (Донецька область). Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області, передають Українські Новини.

Суд залишив у силі вирок Іллічівського районного суду Маріуполя, який засудив 36-річного бойовика до 8 років в'язниці, 38-річного - до 8 років і 6 місяців.

Згідно з повідомленням, обвинувачені у квітні 2014 року вступили в роту Б2 "Козацького союзу війська Донського", і з травня по грудень у складі терористичної групи підривали залізничні мости та інші об'єкти інфраструктури в Маріуполі. "Сторона захисту не погодилася з вироком і подала апеляційну скаргу, в задоволенні якої зараз відмовлено", - йдеться в повідомленні. Вирок суду набув чинності.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні суд засудив до 10 років в'язниці жителя Макіївки Донецької області за обстріл українських військових з "Граду" в складі бойовиків ДНР.

Жовтневий районний суд Запоріжжя засудив до 5 років в'язниці жителя Донецької області за спробу вчинити терористичний акт в Запоріжжі.

Раніше Куйбишевський районний суд Запорізької області засудив до 8 років позбавлення волі жителя Шахтарська Донецької області Миколи Бутрименко, причетного до загибелі 10 бійців спецназу в ході АТО в липні 2014 року.

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