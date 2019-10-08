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08 октября 2019, вторник, 16:20 35
Судебная власть 2019-10-08T16:20:16+03:00
Українські Новини
За попытку теракта в Запорожье жителя Донецка осудили на 5 лет

За попытку теракта в Запорожье жителя Донецка осудили на 5 лет

Октябрьский районный суд Запорожья приговорил к 5 годам тюрьмы жителя Донецкой области за попытку совершить террористический акт в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Во время досудебного расследования следователи органов безопасности установили, что уроженец России был завербован представителями так называемого "Министерства государственной безопасности" самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Он прошел подготовку в учебном центре боевиков по взрывотехническому делу и получил задание совершить теракт.

Для его выполнения наемник прибыл в Запорожье с подготовленным дистанционным самодельным взрывным устройством мощностью почти 1,5 кг пластида.

Он планировал установить и взорвать его в густонаселенном районе областного центра.

По замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

Контрразведчики СБУ задержали "подрывника" недалеко от места запланированного теракта сразу после попытки инициировать взрыв.

Злоумышленник полностью признал вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Октябрьский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Как сообщали Українськi Новини, Куйбышевский районный суд Запорожской области приговорил к 8 годам лишения свободы жителя Шахтерска Донецкой области Николая Бутрименко, причастного к гибели 10 бойцов спецназа в ходе АТО в июле 2014 года.

Ранее суд приговорил к 5 годам лишения свободы бывшего боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Олега Васина, участвовавшего в блокировании и разоружении украинских военных в Дружковке Донецкой области в апреле 2014 года.

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