За попытку теракта в Запорожье жителя Донецка осудили на 5 лет

Октябрьский районный суд Запорожья приговорил к 5 годам тюрьмы жителя Донецкой области за попытку совершить террористический акт в Запорожье.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.\r\nВо время досудебного расследования следователи органов безопасности установили, что уроженец России был завербован представителями так называемого "Министерства государственной безопасности" самопровозглашенной Донецкой народной республики.\r\nОн прошел подготовку в учебном центре боевиков по взрывотехническому делу и получил задание совершить теракт.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДля его выполнения наемник прибыл в Запорожье с подготовленным дистанционным самодельным взрывным устройством мощностью почти 1,5 кг пластида.\r\nОн планировал установить и взорвать его в густонаселенном районе областного центра.\r\nПо замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.\r\nКонтрразведчики СБУ задержали "подрывника" недалеко от места запланированного теракта сразу после попытки инициировать взрыв.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗлоумышленник полностью признал вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.\r\nОктябрьский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Куйбышевский районный суд Запорожской области приговорил к 8 годам лишения свободы жителя Шахтерска Донецкой области Николая Бутрименко, причастного к гибели 10 бойцов спецназа в ходе АТО в июле 2014 года.\r\nРанее суд приговорил к 5 годам лишения свободы бывшего боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Олега Васина, участвовавшего в блокировании и разоружении украинских военных в Дружковке Донецкой области в апреле 2014 года.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n